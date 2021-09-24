Ульяновск с Казанью, Тольятти и Самарой могут соединить три теплохода

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В четверг врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главами профильных ведомств развитие акватории Волги. Председатель Корпорации развития предпринимательства Руслан Гайнетдинов предложил для доступности речпорта и центрального пляжа задействовать в качестве транспорта канатную дорогу, а руководство порта выступило с идеей объединить Ульяновск, Красный Яр и Сенгилей туристическим теплоходным маршрутом. Глава региона предложил взять в лизинг три новых «Метеора» и «зациклить» областной центр с Казанью, Тольятти и Самарой.

Алексей Русских заявил о планах купить три новых теплохода «Метеор» с помощью льготного лизинга на 15 лет (стоимость одного судна порядка 600 млн рублей) и поручил «рассчитать математику». С помощью нового транспорта появится возможность «зациклить» Ульяновск с Казанью, Тольятти и Самарой.

— Нужно рассчитать наше финансирование: либо мы все затраты возьмем на себя, либо с учетом объединения средств всех этих субъектов при создании совместного проекта. В принципе [Рустам] Минниханов (президент Татарстана - прим. ред.) не против, я с ним говорил на эту тему. Нам нужно понять, сколько придется дотировать из регионального бюджета, — указал губернатор.

Глава минтранса уточнил, что ведомство рассматривало эту возможность и уже рассчитывало цену билета для пассажиров — она составит от 800 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от наполняемости теплоходов, сообщает 73online.ru.