Улицу Авроры в Самаре предложили продлить до завода Масленникова

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С такой идеей выступил начальник департамента градостроительства.

Сотрудники самарской администрации выдвинули инициативу по дополнительному продлению улицы Авроры. Подробнее о проекте рассказал начальник департамента градостроительства Сергей Шанов. Цель чиновников относительно понятна. Г-н Шанов заявляет, что если продлить улицу Авроры дальше Ново-Садовой, то в Самаре появится еще один полноценный поперечник. Кроме того, по его мнению, это позволит реализовать проект реконструкции улицы Мичурина от Революционной до Врубеля.



Но как именно будет продолжаться улица Авроры – интересный вопрос. По словам Шанова, дорога должна пройти по Постникову оврагу, выйти через Плотничий переулок на улицу Липецкую и соединиться с Северо-Восточной магистралью. При рассмотрении карты понятно лишь то, что до какого-то момента улица пойдет вдоль Загородного парка. Что, наверное, не прибавит парку экологичности. А вот дальнейшее следование улицы ясно будет, вероятно, уже только из проекта, если Минтранс все-таки возьмется реализовывать эту идею, пишет Засекин.



Напомним, продлением улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой занимается ЗАО «Петербургские сети». Предполагается, что новая развязка от Московского шоссе заметно разгрузит как магистральные улицы, так и поперечные — Революционную, Потапова, Советской Армии.