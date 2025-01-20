Цены на такси стали расти медленнее

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Темпы роста среднего чека на поездки в Яндекс Такси в новогодний период 2024-2025 оказались самыми низкими за четыре года, выяснили аналитики компании. Средний чек за поездку в РФ составил 427 руб., на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.

В Самаре средний чек вырос на 17% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 375 руб.

Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год.

Аналитики Яндекс Такси связывают это с несколькими факторами. Во-первых, этой зимой из-за теплой погоды россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Так, средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.