Я нашел ошибку
Главные новости:
Цены на автомобили снова резко выросли
Цены на автомобили снова резко выросли
Судебные приставы Тольятти добились демонтажа незаконного торгового павильона
Судебные приставы Тольятти добились демонтажа незаконного торгового павильона
В Самарской области могут начать "маркировать" домашних животных
В Самарской области могут начать "маркировать" домашних животных
В Похвистнево угонщик, который не умеет водить, за ночь пытался похитить три машины
В Похвистнево угонщик, который не умеет водить, за ночь пытался похитить три машины
Установлен тольяттинец, избивший подростка в маршрутке
Установлен тольяттинец, избивший подростка в маршрутке
В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета
В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета
Для большинства жителей Самарской области главным приоритетом на 2022 год станет семья
Для большинства жителей Самарской области главным приоритетом на 2022 год станет семья
На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов
На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.87
0.54
EUR 87.13
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Цены на автомобили снова резко выросли

20 января 2022 11:15
60
Цены на автомобили снова резко выросли

С начала года сразу 23 марки автомобилей обновили свои ценники в сторону повышения. Об этом сообщает интернет-ресурс «Цена Авто». Повышение цен на свою продукцию АвтоВАЗ анонсировал еще в декабре, предупреждая о прибавке в 1,4 – 3,2%. В действительности, по наблюдению «Цена Авто» с 1 января стоимость отечественных автомобилей выросла в диапазоне 1,5 – 8%. В среднем все модели Lada стали дороже на 3,3%.

Корейские бренды Kia и Hyundai вывели в продажу автомобили 2022 года выпуска с обновленным ценником. Их цены выше декабрьских на 1,6 – 5,5% и 1,8 – 5,4% соответственно

. Кроме того, Hyundai повысил цены и на машины 2021 года производства до 3%. У французкого Renault прибавка составила 0,4%-3,6%. Toyota подросла в цене до 5,6%.

Тотальное обновление прайсов «Цена Авто» отмечает у японских Mazda (на 0,8 – 1,1%), Subaru (на 1,3 – 2,3%) и Suzuki (на 0,9 – 1,2%), а также у европейцев — Volkswagen (на 0,6 – 12,3%), Citroen (на 2,9 – 8,5%) и Peugeot (на 0,8 – 7,8%). Немецкий Opel сохранил цены на два кроссовера, для остальных пассажирских и легких коммерческих моделей поднял их на 2,9 – 7,8%.

Среди массовых марок зафиксирован рост стоимости на автомобили Chevrolet (2 модели на 1,0 – 1,8%), Geely (3 модели на 0,8 – 2,4%) и Skoda (1 модель на 0,1 – 0,6%).

В премиальном сегменте рынка выросли цены на все или большинство моделей у Genesis (на 0,8 – 8,9%), Infiniti (на 2,0 – 3,6%), Lexus (на 0,5 – 7,1%), Mercedes-Benz (на 0,5 – 7,7%), Porsche (на 2,9 – 20,1%), Volvo (на 2,8 – 7,7%). Также стали дороже внедорожники Cadillac Escalade (на 1,4 – 3,2%) и Jeep Grand Cherokee (на 1,7 – 2,7%), пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
109
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
434
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
567
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
436
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
19 января 2022  11:49
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
444
Весь список