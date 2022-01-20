Цены на автомобили снова резко выросли

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С начала года сразу 23 марки автомобилей обновили свои ценники в сторону повышения. Об этом сообщает интернет-ресурс «Цена Авто». Повышение цен на свою продукцию АвтоВАЗ анонсировал еще в декабре, предупреждая о прибавке в 1,4 – 3,2%. В действительности, по наблюдению «Цена Авто» с 1 января стоимость отечественных автомобилей выросла в диапазоне 1,5 – 8%. В среднем все модели Lada стали дороже на 3,3%.

Корейские бренды Kia и Hyundai вывели в продажу автомобили 2022 года выпуска с обновленным ценником. Их цены выше декабрьских на 1,6 – 5,5% и 1,8 – 5,4% соответственно

. Кроме того, Hyundai повысил цены и на машины 2021 года производства до 3%. У французкого Renault прибавка составила 0,4%-3,6%. Toyota подросла в цене до 5,6%.

Тотальное обновление прайсов «Цена Авто» отмечает у японских Mazda (на 0,8 – 1,1%), Subaru (на 1,3 – 2,3%) и Suzuki (на 0,9 – 1,2%), а также у европейцев — Volkswagen (на 0,6 – 12,3%), Citroen (на 2,9 – 8,5%) и Peugeot (на 0,8 – 7,8%). Немецкий Opel сохранил цены на два кроссовера, для остальных пассажирских и легких коммерческих моделей поднял их на 2,9 – 7,8%.

Среди массовых марок зафиксирован рост стоимости на автомобили Chevrolet (2 модели на 1,0 – 1,8%), Geely (3 модели на 0,8 – 2,4%) и Skoda (1 модель на 0,1 – 0,6%).

В премиальном сегменте рынка выросли цены на все или большинство моделей у Genesis (на 0,8 – 8,9%), Infiniti (на 2,0 – 3,6%), Lexus (на 0,5 – 7,1%), Mercedes-Benz (на 0,5 – 7,7%), Porsche (на 2,9 – 20,1%), Volvo (на 2,8 – 7,7%). Также стали дороже внедорожники Cadillac Escalade (на 1,4 – 3,2%) и Jeep Grand Cherokee (на 1,7 – 2,7%), пишет Обозрение.