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Троллейбусы в Куйбышевском районе Самары пошли по инновационной контактной сети 

12 апреля 2022 16:43
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С применением инновационных решений переустроили заново и троллейбусную контактную сеть протяженностью 5,5 тыс. метров в каждом направлении.

В Самарской области на крупнейшем объекте транспортной инфраструктуры, Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» пустили движение троллейбусов по маршруту № 6, по вновь обустроенной контактной сети.

На время строительных работ троллейбусы курсировали по сокращенному маршруту, с сегодняшнего дня, (12 апреля), движение стало осуществляться по полному циклу, между остановками «Губернский рынок» и «Совхоз «Волгарь»».

В процессе возведения мостового перехода проведены масштабные работы по переустройству коммуникаций, сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения. Полностью переустроили систему ливневых канализаций. Устроили две новые насосные станции и два комплекса очистных сооружений.

 На средства нацпроекта переустроили заново и троллейбусную контактную сеть общей протяженностью 11 км - с применением инноваций. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах Российской Федерации, впервые их применили на троллейбусной контактной сети в Самарской области.

Так, установили модернизированные консольные изоляторы на кронштейнах. Устройства защищают провода электропередачи от сближения и замыкания, а также обеспечивают изоляцию в местах пересечений троллейбусных сетей между собой и с трамвайными сетями. Использование модернизированных изоляторов сократит количество коротких замыканий и преждевременное разрушение изоляции.

Также, впервые применили в России и в Самаре, крепления продольно-несущего троса к направляющим кронштейнам, которые выполнены выполнены из полимерных изоляционных материалов. Новая арматура контактной сети не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами. 

«Продолжительность работ составила: с августа 2021 года по 25 декабря 2021 года. Полностью смонтировали новую линию. Далее - пусконаладочная работа. Конструкции обеспечивают высокоизоляционную стойкость, надежность в эксплуатации и долговечность. Увеличили срок службы, будут стоять 50 лет», - рассказал Виктор Стройков, соавтор изобретения, инженер-конструктор подрядной организации, выполнившей строительство контактной сети.

Кроме того, что новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, они еще порадуют горожан своей эстетической привлекательностью - как будто парят в воздухе.

Работы на объекте завершаются опережающими темпами. Запущено рабочее транспортные движение. Ведется благоустройство прилегающей территории и подготовка к подключению освещения.  Напомним, по контракту, срок ввода объекта - октябрь 2022 года. 

Строительство II этапа Самарского мостового перехода (по проекту «Фрунзенский») стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки. 

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта.

 

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