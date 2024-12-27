Три новых трехсекционных трамвая «Витязь М» скоро прибудут в Самару

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27 декабря с «Невского завода электрического транспорта» (г. Санкт-Петербург) в Самару направили один из трех низкопольных трехсекционных трамваев 71 – 931М «Витязь М», оставшиеся подготавливают к отправке в ближайшие дни. Основные этапы сборки трамваев для Самары проходили на «Тверском механическом заводе электротранспорта» – специалисты задействовали универсальное оборудование, оборудование с ЧПУ. Финальный этап – на «Невском заводе электрического транспорта».

«Мы намерены активно развивать городской электротранспорт. Современный и надежный транспорт крайне необходим для Самары и комфорта жителей. Уверен, что самарцы по достоинству оценят низкопольные, с просторной накопительной площадкой, системой активной и пассивной транспортной безопасности трамваи «Витязь М». Эти трамваи будут удобны и для маломобильного населения. В следующем году, в продолжение программы обновление парка общественного транспорта, ожидаем сборку и поставку односекционных трамваев «Львенок», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Своевременный и качественный контроль материалов, используемых при сборке вагонов, осуществляется в лаборатории с современным оснащением. Перед транспортировкой в Самару электротранспорт в полном объеме проверили: убедились в работоспособности систем, протестировали в дождевальной камере и обкатали на испытательной линии «Невского завода электрического транспорта». Трехсекционные трамваи будут транспортироваться в Самару в течение нескольких дней, после прибытия бригада заводских специалистов проверит и соединит корпуса воедино.

После приемки во взаимодействии с местными сотрудниками городского депо запустят процедуру обкатки, чтобы адаптировать пассажирский электротранспорт к самарской инфраструктуре – одной из старейших в стране.

«В 2025 и 2026 годах в Самару прибудет еще 71 современный низкопольный трамвай «Львенок». Это позволит обновить более половины существующего в городе парка, который сейчас задействован в перевозках», – подчеркнул генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

В трамваях «Витязь М» просторный салон, рассчитанный на 260 пассажиров. Окна – панорамные, сиденья – мягкие, эргономичные. Входные группы – широкие, позволяют значительно увеличить скорость пассажирообмена на остановочных пунктах. Прямо в салонах можно будет зарядить мобильные устройства. Кроме того, применение алюминиевых сплавов делает такой транспорт долговечным, пожаробезопасным, а благодаря камерам наблюдения можно контролировать ситуацию внутри салонов и дорожную обстановку.

Трамваи «Витязь М» уже заслужили хорошую «репутацию» и в других регионах страны, в том числе в столичных успешно курсируют более 400 трамваев этой марки. В Самаре трехсекционники «Витязь М» планируется выпустить на линию в январе.

Фото: Администрация Самары