Трамвайно-троллейбусное управление Самары проводит традиционную акцию «Новогодний маршрут»

97

Радовать своих пассажиров, дарить им мандариновое настроение в предновогодних рейсах в муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» стало доброй традицией – акция «Новогодний маршрут» была инициирована пятилетку назад. В предыдущие годы она проходила в трамваях. А в этом году коллектив предприятия решил устроить праздничный выезд на троллейбусе, ведь самарскому троллейбусному сообщению 80 лет – знаменательную дату отметили минувшей осенью.

Сегодня празднично украшенным троллейбусом № 4, следующим по одному из самых протяженных и востребованных городских маршрутов «Железнодорожный вокзал – Завод «Металлург», управлял серебряный призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства Сергей Василенко. В салоне электромашины с бортовым номером 2023 пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка – Эдуард Чернов и Ольга Лукьяненко.

Новогодние персонажи уже работают не только на этом маршруте.

Без музыкального подарка не обошлось и сегодня. В начале смены трудовой коллектив троллейбусного депо № 1 приехал поздравить самарский энергетик, краевед и музыкант, а также один из постоянных пассажиров городского общественного транспорта Владимир Громов. Недавно завершилась запись его песни на стихи Роберта Рождественского, которая стала посвящением и высокому чувству любви, и самарскому троллейбусу. Стихотворение «За тобой через года», появившееся в далеком 1962 году, зазвучало по-новому – в стиле советского диско.

«Нашей творческой группе представилась возможность пообщаться с сотрудниками транспортного предприятия, а также записать живые звуки троллейбуса, звуки электромагнитного поля и обогатить ими аранжировку, сделав трек уникальным. После этого у нас открылось «второе дыхание», – отметил Владимир Громов. – А сегодня был еще один вдохновляющий момент – песню я презентовал работникам «Трамвайно-троллейбусного управления». Выступление не на сцене, а на рабочем совещании – это, конечно, непривычно. Надеюсь, что музыкальная композиция понравилась».

«Это позитивный заряд на всю рабочую смену! Стихотворение гениального Роберта Рождественского «За тобой через года» я слышал еще в детстве. А теперь убедился, что и среди самарских музыкантов есть очень талантливые люди», – считает электрогазосварщик МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Сергей Иванов.

На встрече гости и дирекция МП «ТТУ» пожелали коллективу успехов и процветания, добрых и аккуратных пассажиров, понимания между коллегами и безаварийной езды.

В преддверии Нового года работе муниципального общественного транспорта Самары уделяется особое внимание. Напомним, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года работа трамваев и троллейбусов продляется до 02:00 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня. Автобусы будут работать по такому же графику. Метрополитен с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работает в режиме выходного дня: с 06:00 до 24:00.

Фото: администрация Самары