Topgrate (Hammerite) 3в1 и аналоги: когда формула 3-в-1 выгоднее схемы грунт + эмаль

Краски 3-в-1 наносятся прямо на ржавчину и объединяют функции грунта, преобразователя и декоративной эмали в одном составе. Выбор между Topgrate (Hammerite) 3в1 и классической схемой «грунт + эмаль» зависит от состояния металла, бюджета и сроков работ.

Topgrate (Hammerite) 3в1 допускает нанесение на плотно держащуюся ржавчину после удаления рыхлых слоёв — без пескоструйной обработки.

Классическая схема служит 10–15 лет на подготовленном металле против 5–8 у 3-в-1.

Экономия времени на объекте при 3-в-1 — 40–60% за счет пропуска этапа грунтования.

Формула 3-в-1 выигрывает на объектах с частичной коррозией, где пескоструйная подготовка невозможна. Схема «грунт + эмаль» остаётся лучшим вариантом для нового металла и долгосрочных объектов. Средний расход Topgrate (Hammerite) 3в1 — 8–10 м² с литра в один слой.

Что такое формула 3-в-1 и как она работает

Краски 3-в-1 — алкидно-уретановые или модифицированные алкидные составы. Антикоррозийные пигменты (цинковый фосфат или оксид железа) связывают остаточные оксиды железа, а связующее с УФ-стабилизаторами формирует декоративную плёнку. Конкретная химия зависит от производителя.

Topgrate (Hammerite) отличается молотковой текстурой за счет специальной рецептуры с реологическими добавками. Гладкие версии линейки и аналоги от Alpina, Tikkurila Miranol Rust Stop, Dali работают по тому же принципу. Молотковая фактура маскирует визуальные неровности после ручной подготовки поверхности (степень St 2 по ISO 8501-1).

Толщина пленки в один слой — 40–60 микрон при расходе 10 м²/л. Для защиты по категории C3 по ISO 12944 нужно 2–3 слоя с межслойной сушкой 4–6 часов. Срок службы такого покрытия — 5–8 лет на открытых металлоконструкциях.

Сравнение с классической схемой грунт + эмаль

Схема «грунт + эмаль» работает через разделение функций. Грунт ГФ-021 или эпоксидный ЭП-0199 обеспечивает адгезию и антикоррозийную защиту. Декоративная эмаль ПФ-115 или алкидно-уретановая отвечает за внешний вид и атмосферостойкость.

На подготовленном металле степени Sa 2,5 по ISO 8501-1 такая схема даёт покрытие 120–180 микрон за три слоя. Срок службы на открытом воздухе — 10–15 лет в категории C3 и 7–10 лет в C4. Это в 1,5–2 раза больше ресурса 3-в-1.

Трудозатраты на подготовку — 60–70% времени проекта. На 100 м² металлоконструкций пескоструйка занимает 8–12 часов против 2–3 часов ручной зачистки под 3-в-1. Разница в стоимости работ — 15 000–30 000 рублей за объект.

Когда формула 3-в-1 объективно выгоднее

Есть четыре сценария, где качественная антикоррозийная краска по металлу с формулой 3-в-1 экономит время без потери качества. Решение зависит от доступа к объекту, состояния поверхности и срока эксплуатации.

Забор, ворота, перила старше 5 лет с точечной коррозией — ручная зачистка плюс 2 слоя 3-в-1.

Кровельный металл на эксплуатируемой крыше без демонтажа — 3-в-1 валиком.

Чугунные радиаторы и трубы отопления с остаточной ржавчиной — 3-в-1 кистью.

Садовая техника, корпуса печей — только специализированные термостойкие эмали (не универсальные 3-в-1).

В этих случаях экономия на грунтовке и пескоструе окупает укороченный срок службы. Через 5–7 лет потребуется обновление слоя без полной переработки.

Где классическая схема остается лучшим выбором

Новые металлоконструкции и объекты категории C4–C5 по ISO 12944 требуют классической схемы. Сюда входят морские причалы, химические производства и мосты. Там критичны толщина пленки 200+ микрон и эпоксидно-полиуретановые системы.

Для ограждений нового строительства схема «грунт + эмаль» даёт более долгий ресурс. Оцинкованная сталь требует отдельного адгезионного грунта (wash primer) — без него отслаивается любая эмаль. Разница в стоимости материалов на 100 м² — 8 000–12 000 рублей в пользу классики за весь цикл.

Если объект доступен для пескоструйной обработки до степени Sa 2,5, выбор 3-в-1 нерационален. Двухкомпонентные эпоксидные грунты дают адгезию к чистому металлу в 2–3 раза выше, чем алкидные системы.

Частые вопросы про краски 3-в-1 по металлу

Можно ли наносить Topgrate (Hammerite) 3в1 поверх старой краски?

Да, при условии что старое покрытие держится прочно. Отслоившиеся участки зачищают металлической щеткой или шлифмашинкой до степени St 2. Глянцевые поверхности матуют шкуркой P180–P240. Совместимость проверяют на участке 10×10 см: через 24 часа покрытие не должно пузыриться.

Какая максимальная толщина ржавчины допустима под 3-в-1?

Производители указывают 100–150 микрон плотно держащейся ржавчины. Отслаивающиеся пластины и окалину счищают до прочного слоя. Если ржавчина отходит кусками, покрытие вспучится за 6–12 месяцев. Прочность слоя проверяют шпателем или металлической щёткой: рыхлые участки удаляются легко, плотная окисная пленка — нет.

Сохнет ли 3-в-1 краска при низких температурах?

Большинство алкидных составов требуют от +5 °C и влажности до 80%. При температуре ниже нуля краска теряет адгезию и образует микротрещины через 2–3 месяца. Существуют зимние модификации для работы при температуре до −10 °C. Их стоимость обычно выше стандартных версий.

Нужен ли колер для белой версии 3-в-1 краски?

Белые и цветные 3-в-1 продаются готовыми без колеровки. Колеровка универсальной базы допустима только пастами, совместимыми с алкидной средой — например, Tikkurila Symphony для сольвентных систем. Водные колеровочные пасты несовместимы с сольвентной системой алкидных эмалей и приводят к расслоению. Ограничение — не более 5% от объема.

Какая схема покраски подходит для вашей ситуации

Ключевой компромисс — скорость работ против срока службы. Для ремонта металлоконструкций с частичной коррозией 3-в-1 — оптимальный выбор (ресурс 5–8 лет). Для нового строительства и объектов C4–C5 по ISO 12944 используйте эпоксидный грунт и полиуретановую эмаль — ресурс 10–15 лет.

