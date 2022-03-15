Технологические стартапы из Казахстана получат возможность реализовать свои проекты на КбшЖД

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В Самаре состоялось онлайн-подписание совместной Дорожной карты между Куйбышевской железной дорогой и Международным технопарком IT-стартапов «Astаna Hub». Представителями сторон выступили начальник Куйбышевсой железной дороги Вячеслав Дмитриев и управляющий директор по развитию и экспорту технопарка Абай Абсамет.

Напомним, в 2021 году организациями было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого резиденты «Astаna Hub» были привлечены для реализации открытых запросов на инновации Куйбышевской железной дороги. В частности, на разработку и внедрение инновационных технологий, организацию опытных испытаний на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги с целью продвижения современных технологий и научных достижений в производственные процессы железнодорожного транспорта.

По словам Вячеслава Дмитриева, Куйбышевская железная дорога заинтересована в тесном сотрудничестве с Международным технопарком: «Подписание Дорожной карты – конкретный шаг в рамках первого опыта международной кооперации, который прописан в Соглашении о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Международным технопарком IT-стартапов «Astana Hub». В рамках Дорожной карты запланирован ряд акселерационных мероприятий, где после серии экспертных сессий и трекинга будут отобраны лучшие инновационные проекты для их пилотирования на полигоне дороги».