Таксистов проверят на уплату налогов и наличие ОСГОП

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В федеральную систему такси ФГИС «Такси» внесут данные о населении России, значительная часть которого (около 2,5 млн) работает в качестве самозанятых перевозчиков. Это следует из проекта постановления правительства, которое таким образом хочет проверять таксистов на уплату налога на профессиональный доход. С пояснительной запиской к документу 13 мая ознакомились «Известия».

«Перечень информационных систем и информационных ресурсов, с которыми взаимодействует ФГИС «Такси» дополняется единым федеральным информационным регистром, содержащим сведения о населении РФ», — говорится в документе.

В нем отмечается, что к числу задач, выполнение которых обеспечивается ФГИС «Такси», относится информационное обеспечение создания и функционирования централизованной базы данных перевозчиков легковым такси, легковых такси и служб заказа легкового такси, а также повышение достоверности информации в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

«Для реализации указанных задач, а также для организации межведомственной проверки сведений о плательщиках налога на профессиональный доход ФГИС «Такси» дополняется федеральным регистром сведений о населении», — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, согласно документу, через эту систему таксистов будут проверять на наличие у них специального страхового полиса (ОСГОП) и разрешения на перевозку пассажиров.

В настоящее время осуществление указанных проверок на наличие выданного Разрешения существенно затруднено ввиду отсутствия в перечне пользователей информации, содержащейся в Системе страховщиков и (или) иных объединений и организаций, с которыми страховщики осуществляют информационный обмен.

Также к системе будет подключена информационная система ГАИ «Паутина», которая аккумулирует все нарушения водителей. По данным ФАС, в 85 регионах РФ сегодня насчитывается 344 агрегатов такси, рынок которых сейчас проверяет служба.

Согласно документу, постановление правительства должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.