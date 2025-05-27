Таксистов будут штрафовать за незнание Москвы

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Водители такси, не прошедшие аттестацию на знание столицы, будут вынуждены заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий закон 21 мая подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, <…> влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей», — говорится в документе.

Кроме этого, штраф грозит водителям, провалившим экзамен на знание объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации и правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, уточняется в тексте документа, пишут "Известия".

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, но в отдельных регионах новые требования начнут действовать позже.

Согласно документу, транспортное средство может быть включено в реестр легковых такси при соблюдении одного из двух условий: если оно набрало достаточное количество баллов локализации в соответствии с параметрами, принятыми для госзакупок, либо если оно произведено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.