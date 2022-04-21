Стало известно, сколько будет стоить проезд на дачных маршрутах в Самаре

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Мэрия Самары обнародовала данные о стоимости перевозок в садово-дачные массивы.

— В 2022 году стоимость проезда для граждан останется на уровне прошлого года. Также сохранится возможность льготного проезда с использованием садово-дачной карты, социальной и карты школьника, — сообщил замруководителя городского дептранса Александр Ерополов.

При отсутствии транспортной карты школьники всё равно могут проехать по льготной цене при предъявлении справки об обучении.

Для пассажиров, имеющих право на получение социальной карты, действует садово-дачная транспортная карта: нужно будет предъявить карту и документ, подтверждающий право на ее использование.

В 2021 году проезд на дачных маршрутах стоил 2,14 рубля за 1 километр пути. И, несмотря на то, что в этом году подорожал проезд на всем муниципальном общественном транспорте, власти сообщили, что дачных маршрутов это не коснется. Льготы отменять также не собираются.

В 2022 году дачные перевозки начнутся 2 мая. При этом пробных рейсов не будет, пишет 63.ру.