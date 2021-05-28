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Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию

28 мая 2021 10:22
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Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на корректировку проекта первой очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Как пояснили 63.RU представители ведомства, это позволит ввести объект в эксплуатацию. Правда, еще предстоит пройти некоторые процедуры.

— Проект направили в Ростехнадзор с заявлением об устранении выявленных замечаний. Будет сформирована рабочая комиссия по приемке объекта в эксплуатацию, — рассказал 63.RU заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Судя по словам чиновника, приемочная комиссия должна будет осмотреть мост, проверить документы и, если всё хорошо, подписать соответствующий акт.

— После это в Ростехнадзор направят заявление о завершении строительства и выдаче заключения о соответствии (ЗОС). После получения последнего мост введут в эксплуатацию, — пояснил Сергей Неретин.

Мост строили почти четыре года. Движение по нему запустили 31 декабря 2019 года. Но, по мнению самарского управления Ростехнадзора, это сделали незаконно, так как его не ввели в эксплуатацию. За нарушение Минтрансу пришлось заплатить не один штраф. Но закрывать мост суды не стали.

После того как мост введут в эксплуатацию, власти смогут организовать на нем движение общественного транспорта. Планировалось пустить не только автобусы, но и троллейбусы.

Фото: Pixabay.com

Теги: В центре внимания мосты строительство транспорт Фрунзенский мост

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