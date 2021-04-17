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Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре

17 апреля 2021 12:46
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Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре

«Самарское речное пассажирское предприятие» озвучило стоимость проезда на пригородных и внутригородских речных маршрутах.

Самыми дешевыми остаются детские билеты. В этом сезоне их стоимость начинается от 39 рублей. За эти деньги можно провезти ребенка от Самары до остановки «Средний пляж», или от Самары до Нижнего пляжа. от Нижнего пляжа до Шелехмети, от Среднего до Нижнего пляжа, от Осипенко до Зеленой Рощи, от Осипенко до Поляны Фрунзе, от Поляны Фрунзе до Пляжа Фрунзе, от монастыря в Винновке до Осиновки, от Самары до Поляны Фрунзе, от Богатыря до Зольного, от Зольного до Ширяево или Солнечной Поляны, от Ширяево или Богатыря до Солнечной Поляны, от Подгор до Гавриловой Поляны — для взрослых стоимость билетов по этим маршрутам составит 78 рублей.

Прокатиться по Волге из Самары в Рождествено в эту навигацию можно за 83 рубля (взрослый билет) и 42 рубля (детский билет).

— За 100 и 50 рублей для взрослых и детей соответственно можно доехать от остановок «Шелехметь», «Средний пляж» или «Нижний пляж» до монастыря в Винновке, от Среднего пляжа до Шелехмети, а также от Среднего или Нижнего пляжа и Шелехмети до остановки «Осиновка» в Винновке. Также по 100 и 50 рублей встанет проезд от Пляжа Фрунзе до Гавриловой Поляны или Подгор, — следует из опубликованной «Самарским речным пассажирским предприятием»

Купить взрослый билет от Самары до Подгор или Гавриловой Поляны можно за 104 рубля, а детский — за 52 рубля. В эти же суммы встанет проезд от Осипенко до Гавриловой Поляны или Подгор. Из Самары до Шелехмети взрослые могут доехать за 110 рублей, а дети — за 55. 120 рублей для взрослых и 60 рублей для детей стоит проезд по Волге от Самары до монастыря в Винновке или до Ширяево, за 124 и 62 рубля (взрослый и детский) можно добраться от Поляны Фрунзе до Зольного или от Самары до Богатыря.

— Проезд от Самары до Солнечной Поляны, а также от Самары до Осиновки в Винновке в навигацию-2021 стоит 130 рублей для взрослых и 65 для детей, — сообщили на предприятии.

Самым дорогим направлением в этом году стало Самара — Зольное. Взрослый билет по этому маршруту стоит 150 рублей, а детский — 75 рублей. Дополнительно на всех направлениях придется заплатить за провоз багажа (75 рублей) и велосипеда (125 рублей).

В январе этого года департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом на ближайшее 2 года. Цены в 2022 году вырастут на все направления, пишет 63.ру.

Теги: Акценты В центре внимания

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