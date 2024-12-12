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Средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области снизилась почти на 5%

12 декабря 2024 09:05
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средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области снизилась почти на 5%

Средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области в ноябре составила 2,94 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка по итогам изучения опубликованных объявлений. За прошедший месяц средняя цена новой машины снизилась на 4,7%, но количество активных объявлений на платформе при этом стабильно растет.

Средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру в Самарской области за месяц снизилась на 4,7%, до 2,94 миллиона рублей. В среднем по стране за прошедший месяц средняя цена новой машины возросла на 1%, до 3,7 миллиона рублей, но это всё еще ниже январских значений. В целом на платформе наблюдается поступательный рост предложения. С точки зрения структуры – оно на 70% состоит из китайских автомобилей, и более 42% объявлений находится в сегменте 1,5-3 миллиона рублей.

Самое значительное снижение средней стоимости среди новых автомобилей в Самарской области отмечено у Toyota RAV4. Оно достигло 3,3%, остановившись на уровне 4,83 миллиона рублей. Стоимость снизилась и у таких моделей, как Lada Niva (-2,6%; 1,38 млн рублей), Haval H3 (-2%; 2,87 млн рублей), Lada Granta (-1,9%; 1,08 млн рублей) и Haval H5 (-1,5%; 3,96 млн рублей). Двумя наиболее подорожавшими моделями стали Geely Atlas (2,8%; 3,72 млн рублей) и GAC GS3 (2,4%; 2,64 млн рублей).

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