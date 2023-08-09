Современный центр продажи услуг для клиентов ОАО «РЖД» открыт в Сызрани

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Сегодня на станции Сызрань Куйбышевской железной дороги состоялось открытие после модернизации центра продажи услуг для клиентов ОАО «РЖД». Его работа предполагает принципиально новую концепцию оказания широкого спектра услуг для грузоотправителей.

Многофункциональный офис рассчитан на работу как с крупными клиентами, так и с представителями малого и среднего бизнеса. В новом центре клиент сможет не только решить отдельные вопросы транспортировки продукции в одном офисе, но и организовать всю логистику своего предприятия.

Специалисты центра оказывают широкий спектр услуг в области работы с грузами: от базовых (перевозка от станции до станции, предоставление подвижного состава) до индивидуальных комплексных логистических решений форматов 3PL и 4PL (совместно с подразделениями терминально-складского комплекса), включая современные цифровые решения. Работа офиса устроена по принципу «одного окна», что позволяет получить все необходимые услуги на одной площадке в кратчайшие сроки.

Отметим, что станция Сызрань является одной из крупнейших сортировочных станций Куйбышевской железной дороги, где расположены нефтеперерабатывающие заводы и ведущие предприятия энергетического и транспортного машиностроения.