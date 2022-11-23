Современная котельная введена в эксплуатацию на железнодорожной станции Новообразцовое Куйбышевской магистрали

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Сегодня состоялось открытие новой газовой котельной на железнодорожной станции Новообразцовое (Самарская область). В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Владимир Гетманович, первый заместитель Главы администрации городского округа Сызрань Андрей Советкин и сотрудники предприятий магистрали.

Котельная мощностью 4,8 МВт построена в рамках программы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». Она будет обеспечивать теплом производственные цеха и административные здания станции. Объект оснащен современными водогрейными котлами, полностью автоматизирован, что позволяет обходиться без постоянного присутствия оперативного персонала. Также приборы контролируют и регулируют подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отметим, что данная газовая котельная заменила собой последнюю дизельную на Куйбышевской железной дороге. Ее эксплуатация позволит существенно сократить объём негативного воздействия на окружающую среду, значительно снизив количество вредных выбросов, а также обеспечить ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов.

На полигоне Куйбышевской магистрали с 2015 года реализуется программа по переводу мазутных котельных на альтернативные виды топлива. На сегодняшний день переведено с жидкого топлива на газообразное пять котельных на станциях Моршанск, Кинель, Сызрань-1, Сызрань-2 и Новообразцовое.