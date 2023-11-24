Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области

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Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.

В связи с ограничением движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке км 23+200 - км 47+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 «Сызрань- Саратов- Волгоград» в пределах Ульяновской области в связи с ухудшением погодных условий ГКП Самарской области «АСАДО» совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области принято решение об ограничении движения на автомобильной дороге общего пользования Самарской области «Обход г. Сызрань» с выходом на автодорогу М-5 «Урал» участке км 0 - км 33,778 для всех видов транспорта.

Время окончания ограничения движения будет сообщено дополнительно.