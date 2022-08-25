Сотрудники ГИБДД СО продолжают поверять школьные автобусы перед началом нового учебного года

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Обеспечение безопасной перевозки детей является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. В преддверии нового учебного года и в рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети! Дорога в школу» сотрудники ГИБДД Жигулевска, Борского, Пестравского и Шенталинского районов проверили готовность школьных автобусов к перевозкам детей.



Инспекторы провели с водителями автобусов инструктаж, в котором обратили особое внимание участников беседы на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. Кроме того, полицейские порекомендовали водителям постоянно напоминать детям о соблюдении необходимых правил безопасности при переходе проезжей части.



В ходе проверки инспекторы также обратили особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и оснащённости автобусов установленным требованиям. Полицейские проверили работу систем безопасности (ремней безопасности, кнопки требования об остановке, ограничителей скорости), наличие и исправность тахографов, сроки калибровки и наличие действующих карт водителя, оснащённость автобусов медицинскими аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки, опознавательными знаками («Перевозка детей», «Ограничение скорости»), проблесковыми маячками жёлтого (оранжевого) цвета.



По результатам проверки все «школьные» автобусы соответствуют установленным требованиям и готовы осуществлять организованные перевозки групп детей.



В завершение полицейские ответили на вопросы водителей, касающиеся изменений в ПДД РФ и ответственности за нарушения административного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО