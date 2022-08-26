Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы с 06:00 27 августа 2022 года до 06:00 30 августа 2022 года в районе дома №22 по улице Гаражной вводятся ограничения движения транспорта, в том числе общественного.

Движение трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 организовано по временной схеме в обоих направлениях:

- № 2: Юнгородок – ост. «Дом печати» - Юнгородок;

- №№ 4 и 23: Постников овраг - проспект Ленина - Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» - станция метро «Победа» - ост. «Дом Печати» и аналогично - в обратную сторону;

- № 13: Костромской переулок – ост. «Дом печати» - Костромской переулок.