Скорректирована работа общественного транспорта, следующего по проспекту Кирова в Самаре

67

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы на проезжей части проспекта Кирова - в районе жилого дома № 26, в период с 05:00 18 августа (четверг) 2022 года до 05:00 22 августа (понедельник) 2022 года будет скорректирована работа наземного электрического общественного транспорта.

Трамвайные маршруты:

– № 8 проследует по ул. Алма-Атинская, ул. Олимпийская, ул. Победы, пр. Кирова, ул. Железной Дивизии, пер. Костромской;

– № 25 проследует по ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Советская, ул. Победы, пр. Кирова, ул. Железной Дивизии, пер. Костромской.

Троллейбусные маршруты:

– № 8 проследует по пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный – ул. Физкультурная ТД-2;

– № 12 проследует по ул. Спортивная, ул. Коммунистическая, далее по Московскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2;

– № 13 проследует по ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2;

– № 18 проследует по Березовой аллее, ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Победы, пер. 1-й Безымянный, ул. Физкультурная ТД-2.

Обращаем внимание горожан, что в указанный период не будет осуществлять движение троллейбусный маршрут № 10.

При этом работа автобусных маршрутов № 47 и № 55 будет усилена в качестве компенсационных мер.

Фото: администрация Самары