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Скоростные суда «Восход» на Волге в Самаре не запустят

7 апреля 2021 10:58
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Скоростные суда Восход в Самаре не запустят

Этим летом жители Самары не смогут прокатиться на скоростных судах на подводных крыльях. Об этом 63.RU сообщили в ответе на запрос представители «Самарского речного пассажирского предприятия» (СРПП).

— В навигационный период 2021 года работа скоростного флота не планируется. Увеличивать количество судов скоростного флота на балансе «Самарского речного пассажирского предприятия» не планируется в связи с тем, что корабли «Москва», «ОМ» и «Восход» не выпускают для применения в сфере массовых пассажирских перевозок, — уточнили в СРПП.

Последний раз в рейс «Восходы» выходили в августе 2019 года. До этого их ремонтировали, чтобы они были на ходу до и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Преимущество кораблей на подводных крыльях состоит в их скорости: жители региона могли быстрее, чем на судах типа «ОМ», добраться до Сызрани, Винновки, Ширяево. Правда, и стоимость билетов на «Восходах» была значительно выше.

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