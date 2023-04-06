Скоростные суда «Валдай» запустят в Самаре по Волге уже в апреле

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В 2023 году речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях «Валдай» начнутся раньше срока. Об этом 63.RU сообщили в областном Минтрансе.

— В навигации 2023 года перевозчик ООО «СК "Волга-Трэвэл"» планирует использование четырех судов «Валдай-45Р» для перевозок по маршрутам: Речной вокзал — Ширяево, Речной вокзал — Винновка, Поляна Фрунзе — Ширяево. Перевозки начнутся в конце апреля, — говорится в ответе на запрос 63.RU.

Как сообщили в правительстве, стоимость проезда сохранится на уровне 2022 года.