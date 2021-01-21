Ситимобил и Союзмультфильм запустили спецпроект для самых маленьких пассажиров такси в Самаре

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Теперь в Ситимобил при заказе автомобиля с детским креслом пользователю будет приходить пуш с доступом к лендингу с любимыми мультфильмами. На выбор родителям доступны мультсериалы «Зебра в клеточку» и «Оранжевая корова» от анимационной студии «Союзмультфильм».

Просмотр мультсериалов будет доступен во время действия акции со студией «Союзмультфильм» и обещает скрасить время в дороге для самых маленьких пассажиров.

Пресс-служба Ситимобил:

Мы все выросли на добрых мультфильмах студии «Союзмультфильм» и по собственному опыту знаем, что лучшее времяпрепровождение для детей это наблюдать за приключениями мультипликационных персонажей. Каждый родитель знает, как порой бывает непросто в поездке с ребенком, особенно если он заскучает, а мультфильм не только сможет развлечь ребенка, но и сохранить нервы и хорошее впечатление от поездки у родителей.

Акция будет действовать с 18 по 31 января в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Самаре, Уфе, Тольятти, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Казани. Акция не распространяется на поездки с «люлькой».