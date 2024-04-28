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В Самарской области ищут 12-летнего мальчика

28 апреля 2024 13:49
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в Самарской области ищут 12-летнего мальчика
 

27 апреля около 16:00 Андрей С. ушел из дома в селе Борское. До сих пор местонахождение подростка неизвестно.

Рост мальчика - 140 см, он нормального телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза - карие.

Андрей был одет в толстовку цвета хаки и светло-голубую футболку, черные штаны, черные с желтыми вставками кроссовки, сообщили в полиции.

Особые приметы: очки в круглой металлической оправе.

Сотрудники МВД России "Борский" просят всех, кто обладает информацией о нахождении пропавшего мальчика, сообщить в дежурную часть по номеру: 8 (84667) 2-13-80 или по телефону пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8 (999) 701-02-33.

К поиску ребенка подключились добровольцы "Лиза Алерт". Любую информацию можно также передать инфоргам Ольге: 8 (937) 993-68-68 и Наталье: 8 (927) 017-74-98, или позвонить на горячую линию 112, пишет Сова.

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