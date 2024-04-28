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В Новокуйбышевске разбойник с битой напал на местного жителя

28 апреля 2024 11:55
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В Новокуйбышевске разбойник с битой напал на местного жителя

В новогоднюю ночь в отдел полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении в травматологическое отделение 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями.

Полицейские опросили местного жителя и врачей, изъяли документы. Мужчина пояснил, что вечером шел к знакомым для празднования Нового года. Когда он проходил мимо одного из образовательных учреждений города, его окликнули двое неизвестных мужчин и попросили сигареты. Ответив, что не курит, продолжил идти к друзьям. В этот момент один из незнакомцев ударил его со спины по голове. Второй потребовал отдать им сумку, телефон и денежные средства. Укрываясь от ударов битой, мужчина закричал и стал звать на помощь. Неизвестные, увидев приближающихся людей, скрылись.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».
 Сотрудники полиции установили, что до нападения на молодого человека, двое неизвестных, имея при себе биту, заходили в ломбард, где продали электронную сигарету, предоставив при этом свои документы. По данным из полученной залоговой документации, полицейские установили личность и места возможного нахождения и задержали мужчин на территории города.

В ходе опроса двое приятелей 1996 и 2003 годов рождения, вину в содеянном признали и пояснили оперуполномоченным, что перед праздником распивали спиртные напитки. Когда спиртное кончилось, решили сдать свое имущество в комиссионный магазин, но вырученной суммы на новую покупку алкоголя не хватило. Возвращаясь домой, они увидели прохожего и решили напасть на него. Нанеся ему несколько ударов битой, забрали деньги и сотовый телефон, после чего пошли в магазин и вернулись к застолью.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску приятелям предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в городской суд.

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