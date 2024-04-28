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В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 69 частных жилых домов, 165 приусадебных участков и один низководный мост.

Наблюдается понижение уровня воды на реке Самара (н.п. Алексеевка) на 58 сантиметров.

Эвакуировано семь человек, детей нет. За сутки освободились от воды 13 жилых домов в Волжском районе, 91 приусадебный участок в Волжском, Борском, Кинельском, Богатовском, Нефтегорском районах и один низководный мост в Красноярском районе.

За сутки новых подтоплений не произошло.

Обстановка с паводком остается на контроле ГУ МЧС по Самарской области, пишет Волга Ньюс.