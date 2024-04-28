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Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП в Волжском районе

28 апреля 2024 13:43
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Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП в Волжском районе

Как сообщалось ранее, 27 апреля примерно в 16:30 в районе сельского поселения Дубовый Умет на автомобильной дороге А300 «Самара-Большая Черниговка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ход доследственной проверки взят на контроль.

Теги: ДТП

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