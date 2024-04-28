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22-летняя безработная тольяттинка сделала 31 наркозакладку

28 апреля 2024 12:22
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22-летняя безработная тольяттинка сделала 31 наркозакладку

 В мае прошлого года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулёвску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле подъезда одного из жилых домов на ул. Муравленко задержана ранее не судимая 22-летняя безработная жительница Тольятти. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у неё 58 свертков из изоленты с порошкообразным веществом, также сотовый телефон с географическими координатами, где должны находиться тайники-закладки. Прибыв по указанным в описании местам, сотрудники полиции обнаружили 31 «закладку» в виде свертков с порошкообразном веществом. Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти показало, что изъятое, при личном досмотре и из тайников-закладок, является наркотическим средством – мефедрон, общей массой более 27 грамм и N-метилэфедрон, общей массой более 22 грамм.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску жительнице Тольятти предъявлено обвинение в совершении 31 преступления, предусмотренных ч.3 ст.30 УК РФ, ч.3 ст.228.1 УК РФ, ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в суд для принятия решения по существу.

Жигулёвский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантки обвинительного приговора. 22-летней жительнице Тольятти, назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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