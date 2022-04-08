Шокированные пассажиры высказались о подорожании проезда в Сызрани

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С 7 апреля ценники в некоторых частных маршрутках увеличились сразу на несколько рублей. Люди, которые и так переживают не лучшие времена, попросту оказались неподготовлены к такому «сюрпризу» и пишут гневные комментарии в сети. - У некоторых людей зарплата - прожиточный минимум, и ползарплаты только на проезд будет уходить.

- Я в шоке, конечно! Удивляет то, что никаких предупреждающих объявлений не было, зашла сегодня в маршрутку и обалдела. Однако некоторые попросили войти в положение водителей, издержки которых также увеличились на фоне сложной экономической ситуации.

- Посмотрите цены на расходники, масло, фильтры. Общественный транспорт постоянно ломается. И никто не будет в него особо вкладывать, прибыль все хотят, как и зарплаты. Вы жалуетесь на общественный транспорт, так попробуйте сами поездить по нашим дорогам и содержать машину в приличном состоянии. А потом взвесить, что выходит дешевле. Разводите панику из-за трех рублей, покупайте велосипед и крутите педали! Или ходите пешком, раз не устраивает.

Напомним, ранее перевозчики сообщали о желании повысить тарифы из-за роста издержек в сложной экономической ситуации. В частности, в связи с ростом цен на импортные запчасти, пишет КТВ-Луч.



