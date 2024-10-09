СФ одобрил закон о лишении прав на 1,5 года за скрытые госномера

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о лишении водительских прав на срок до 1,5 года за использование устройств или материалов, позволяющих скрыть госномер автомобиля.

Законом предлагается ужесточить наказание за управление транспортом с использованием устройств, препятствующих идентификации госномеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть (речь идет о так называемых рамках-перевертышах). Он предусматривает лишение прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств.

Также законопроектом вводится ответственность за повторное управление транспортом без номеров или с применением таких устройств в виде лишения прав на срок от 1 до 1,5 года.

Сейчас за за езду без госномеров, их сокрытие или намеренное видоизменение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пишут "Известия".