Сегодня вечером в Самаре будет усилена работа городского пассажирского транспорта

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В понедельник, 28 октября 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 13 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Краснодар". Начало матча в 19:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 22, 24, 24к и 25. После матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.