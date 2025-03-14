Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области

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За долгие годы в регионе накопилось большое количество проблем в сфере строительства, которые теперь предстоит решить, с учетом пожеланий граждан и актуальных экономических условий.

"С Иреком Энваровичем провели совещание на строящейся станции метро «Театральная». Подрядчик доложил о выполненных работах и о следующих этапах стройки.

Идет отделка, монтаж инженерных сетей, лестничного схода станционного комплекса, соединение левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов.

Станция метро будет однозначно достроена. Других путей нет", - сообщил в своем аккаунте ВК глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: аккаунт Губернатора Самарской области, Иван Макеев