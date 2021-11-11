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Самолет Самара − Волгоград экстренно отменил взлет из-за отказа дисплея

11 ноября 2021 12:31
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Самолет Самара − Волгоград экстренно отменил взлет из-за отказа дисплея

Инцидент при вылете пассажирского самолета из аэропорта «Курумоч» в волгоградский «Гумрак» произошел 8 ноября. В 17:31 местного времени воздушное судно было выведено на взлетную полосу, однако при выполнении разбега капитан отказался от идеи взлетать. Рейс в итоге задержался на несколько часов. Пассажирам пришлось ждать, пока специалисты разберутся с технической неисправностью.

Речь идет о самолете Sukhoi Superjet — SU-95/М, рег/RA-89075. Рейс – IAE351. Эксплуатантом воздушного судна является авиаперевозчик «ИрАэро».

Как рассказали «Обозрению» в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», после разбега воздушного судна капитану пришлось прервать взлет из-за отказа дисплея контроля параметров двигателя.

«Пилот очень опытный с большим количество часов налета принял решение перестраховаться. Самолет был выведен на стоянку.

Там техники осмотрели оборудование и оперативно провели необходимые работы. Уже через два часа самолет получил разрешение на вылет.

Все неполадки были устранены», — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании. Как сообщается, во время инцидента никто не пострадал, пишет Обозрение.

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