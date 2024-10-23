Самарцы требуют вернуть 80-й автобус

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И. о. мэра Самары пожаловались на общественный транспорт в Волгаре. Свое недовольство в соцсетях Ивана Носкова высказал местная жительница:

— Я второй месяц пишу про отсутствие 80-го автобуса в Волгаре. Нам пустили автобус 5к. Но он не заходит на улицу Куйбышева, а многие ездили на 80-м именно туда. Раньше рейс у 80-го был в 6 утра. А у 5к рейсы в 5:50 и 6:10. Перерыв 20 минут. И это не ПАЗик, а маленькая «Газель». Впереди зима, и будет помешаться ещё меньше людей. А на улице зимой холодно. Мы просим или вернуть 80-й маршрут, или пустить 5к по улице Куйбышева с рейсом в 6 утра!

На комментарий отреагировали представители дептранса Самары. По их словам, перевозчик на маршруте №80 подал заявление о прекращении работы по маршруту.

— Департамент транспорта объявит конкурс на возобновление работы 80-го маршрута среди возможных претендентов. В настоящее время в Куйбышевском районе работает несколько дублирующих маршрутов, позволяющих добраться до нужной точки в городе напрямую или с пересадкой. Перевозчик выставляет максимально возможное количество машин на линию. Имеется дефицит водителей, который решается на региональном уровне, — добавили представители ведомства.

Однако недовольная жительница ответила, что чиновники говорят это уже второй месяц, а ситуация не меняется. Ситуация не меняется. Эта реплика осталась без ответа, пишет 63.ру.