Самарцы просят официальную переправу на волжские острова

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Жители Самары предложили свои варианты модернизации транспортной сети на Волге. Горожане признались во время опроса 63.RU, что им не хватает официальной переправы на острова.

— Может быть востребован маршрут через Волгу от Красной Глинки до Ширяево с заездом на остров Голодный. Недаром там так популярны частные водные возчики, — высказала предложение наша читательница Наталья.

С этой идеей согласна и другая жительница Самары Оксана:

— Нужна официальная переправа на острова Зелененький, Электрон.

Кроме этого, жители Самары предложили официальную переправу по Волге на Красноглинский пляж и в Малую Царевщину, пишет 63.ру.