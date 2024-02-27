Самарцы просят официальную переправу на волжские острова

Я нашел ошибку
Главные новости:
В причинах произошедшего разбираются Минцифры и Роскомнадзор.
В работе Telegram и других мессенджеров произошел массовый сбой
Состоится семинар «Инновации в пищевой промышленности» с участием приглашённых экспертов.
Областная библиотека приглашает специалистов пищевой промышленности обменяться опытом с коллегами
Самарская областная библиотека приглашает приобрести подарки для милых дам.
В СОУНБ пройдёт весенний арт-торжок «Нежность»
Что такое система вознаграждения человека? Как проявляются последствия воздействия наркотика?
Самарский врач-невролог рассказал какие процессы происходят в головном мозге при употреблении психоактивных веществ
beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack
Beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack
Легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы льготного лизинга
Легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы льготного лизинга
В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»
В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.63
-0.12
EUR 100.18
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит День кошек
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарцы просят официальную переправу на волжские острова

27 февраля 2024 12:54
218
Самарцы просят официальную переправу на волжские острова

Жители Самары предложили свои варианты модернизации транспортной сети на Волге. Горожане признались во время опроса 63.RU, что им не хватает официальной переправы на острова.

— Может быть востребован маршрут через Волгу от Красной Глинки до Ширяево с заездом на остров Голодный. Недаром там так популярны частные водные возчики, — высказала предложение наша читательница Наталья.

С этой идеей согласна и другая жительница Самары Оксана:

— Нужна официальная переправа на острова Зелененький, Электрон.

Кроме этого, жители Самары предложили официальную переправу по Волге на Красноглинский пляж и в Малую Царевщину, пишет 63.ру. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
27 февраля 2024  13:30
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
180
В Самаре прошло областное родительское собрание
27 февраля 2024  12:01
В Самаре прошло областное родительское собрание
271
Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
27 февраля 2024  10:26
Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
254
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились».
26 февраля 2024  19:17
В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу
485
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024  12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
455
Весь список