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Самарцы предложили запретить лодкам и гидроциклам близко подъезжать к пляжам

16 апреля 2022 13:43
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Самарцы предложили запретить лодкам и гидроциклам близко подъезжать к пляжам

Жители домов, расположенных на улице Советской Армии в Самаре, предложили изменить постановления губернской думы, которое регламентирует место причаливания моторных лодок и гидроциклов к берегу. Об этом стало известно на приеме жителей у депутата Госдумы от региона Александра Хинштейна.

На спуске улицы Советской Армии каждое лето организуют городской пляж. И год от года его популярность растет. Как объяснил местный активист Вячеслав Яковлев, связано это с массовой застройкой Октябрьского района. Людей стало в разы больше — пляжная зона «растет во все стороны», в том числе, в сторону причала.

— Согласно постановлению губдумы, сейчас моторные лодки и гидроциклы не должны подходить к пляжу ближе, чем на 250 метров. В разрешенном месте причаливания в летний период на территории пляжа находится большое количество отдыхающих, что является небезопасным для граждан. Поэтому мы предлагаем увеличить это расстояние до 550–650 метров, — пояснил Вячеслав Яковлев.

Депутат пообещал направить запрос в губдуму с просьбой рассмотреть поправки. Однако нужно еще заручиться одобрением МЧС, пишет 63.ру.

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