Самарцы пожаловались на нехватку дачных автобусов

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Дачники Самары сообщили о нехватке автобусов на 156-м сезонном маршруте. Он курсирует от Дома Печати до Старосемейкинских дач. Горожане отправили коллективное обращение в адрес уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

Заявители сообщили о регулярном несоблюдении заявленного графика движения автобусов. Поэтому пассажиры, в основном пенсионеры и маленькие дети, вынуждены ожидать автобус на остановках более часа.

Проверка, которую по этому обращению провел департамент транспорта, подтвердила факты, о которых рассказали дачники, пишет 63.ру.

— Перевозчику дано указание о необходимости принятия мер по стабилизации ситуации, обеспечению выпуска подвижного состава в полном объеме и строгому соблюдению расписания движения автобусов маршрута № 156, — говорится в сообщении регионального омбудсмена.

По информации департамента транспорта, на этом маршруте должно работать 4 автобуса ЛиАЗ вместимостью 104 человека. Также в ведомстве сообщили, что информацию по организации движения общественного транспорта, изменению расписания, прогнозу прибытия на конкретный остановочный пункт пассажиры могут получить в режиме реального времени по телефону горячей линии по работе общественного транспорта: 207-70-11 и по телефону дачного диспетчера: 8 927 782-35-13.