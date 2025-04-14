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Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе

14 апреля 2025 14:37
84
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе

Автомобилисты Самары сообщили о неработающем светофоре на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Представители ведомства сообщили, что сейчас там проводится ремонт.

"На пересечении Московского шоссе и улицы Авроры не работает светофорный объект. Производятся работы по восстановлению", -сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На месте происшествия образовалась сильная пробка. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не стоять на Московском шоссе, пишет ГТРК-Самара

Теги: Городской транспорт

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