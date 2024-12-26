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Самарскому метрополитену исполнилось 37 лет

26 декабря 2024 12:49
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Самарскому метрополитену исполнилось 37 лет

25 декабря 1987 года стал знаменательным днём в истории нашего города. В этот день был подписан Акт государственной комиссии о приеме в эксплуатацию первого участка Куйбышевского метрополитена протяженностью 4,5 километра в составе 4 станций «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа», электродепо и других объектов. 

На перроне станции «Победа» состоялся торжественный митинг, по окончании которого отправился первый поезд с участниками строительства метрополитена. В этот день все желающие смогли бесплатно проехаться по всем станциям долгожданной подземки.

Сотрудники метрополитена отметили: «Гордимся тем, что наш метрополитен смог преодолеть все трудности вместе с городом и страной. Он самый быстрый, удобный и безопасный транспорт в городе. Наши сотрудники работают день и ночь, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и безаварийности пассажирских перевозок. Спасибо Вам, пассажиры, коллеги, партнёры и друзья! Очень рады, что вы выбираете нас!»

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