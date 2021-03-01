Самарской области выделяют 1,06 млрд рублей на дорожные камеры и роботов

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На внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД Самарская область в ближайшие три года сможет потратить еще 1,06 млрд рублей.

Средства выделяются из федерального бюджета, и в ближайший вторник депутаты губернской думы должны согласовать включение этих денег в региональный бюджет.



Согласно опубликованной 25 февраля пояснительной записке, из указанной суммы 300 млн рублей поступят в этом году, в 2022-м и 2023-м — по 380 млн рублей. Средства должны быть направлены не только на установку новых камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Роботизированные технологии предназначены для контроля за автомобилями-беспилотниками, пишет СО ОНЛАЙН.