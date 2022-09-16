Самарский судостроительный завод продолжает спускать на воду новейшие суда

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На Самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» 15 сентября 2022 года состоялась церемония спуска на воду двух промерных судов класса РРР «О» проекта RDB 66.62. Суда строятся в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года федерального проекта «Внутренние водные пути» по заказу ФКУ «Речводпуть».

Проект выполнен Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»). Данные суда являются вторыми в серии из 8 единиц, строящихся по государственному контракту.

На мероприятии присутствовали первые лица области и города – губернатор Самарской Дмитрий Азаров, мэр Самары Елена Лапушкина, представители профильных ведомств.

«Это знаменательное событие, важное для Самары и Самарской области, для города, который стоит на реке. Я хочу искренне поблагодарить коллектив "Нефтефлота", Сергей Викторович, вас лично, за работу по возрождению славных традиций судостроения на нашей земле. Первые шаги были сделаны несколько лет назад и мы вместе радовались этим первым успехам. Сегодня отдельно хочу отметить, что предприятие вышло уже на ритмичную работу, имеет портфель заказов до 2027 года включительно, и очень надеюсь, что этот портфель заказов будет пополняться. Это стало возможным благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности и тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на самарской земле. Я искренне вас за это благодарю. Я уверен, что «Нефтефлот будет развиваться и дальше»,- сказал глава региона.

Главными задачами таких кораблей станет выполнение промерных, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода. Суда такого класса строятся в России впервые. Они оснащены промерным комплексом, который сканирует рельеф дна и снимает его в 3D модели в цвете.

«Сегодня на заводе у нас значительное событие - мы осуществляем спуск на воду двух, построенных заводом, промерных судов по контракту с ФКУ «Речводпуть». Эти суда предназначены для работы на внутренних водных путях. Суда относятся к категории технического флота. Эти суда очередные в серии по государственному контракту. Для нас это очень весомо и очень значимо. Все сотрудники, все наши поставщики, все подрядчики, все заводчане приложили к этому огромное усилие, свой трудовой опыт и свой профессионализм, свои возможности. Я вас всех поздравляю и желаю этим судам семь футов под килём!», - сказал генеральный директор завода «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

Стоит отметить, что для завода это не первый судостроительный опыт - за последние 6 лет самарские кораблестроители поставили на воду не одно судно. Так, в декабре 2017 года «Нефтефлот» ввел в эксплуатацию танкер проекта RST11 «Святой Князь Владимир». Это было первое судно, построенное в Самаре с 1896 года, т.е. судостроение вернулось в регион спустя 120 лет.

Напомним, что закладка киля двух судов проекта RDB66.62. состоялась в сентябре 2021 года.