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Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт

10 апреля 2023 09:46
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Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт

С сегодняшнего дня начало действовать временное ограничение движения транспорта по улице Земеца от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. Таким образом, в период производства ремонта путепровод будет недоступен для проезда. 

 Подрядчик нацелен на то, чтобы до конца октября восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части, обеспечив техническую возможность открытия проезда по путепроводу осенью этого года. Тогда же планируется восстановить движение общественного электротранспорта по отремонтированному трамвайному полотну. А в следующем году работы намерены продолжить.

К просьбам заводчан отнеслись особенно внимательно. Обустроили около 700 метров пешеходной дорожки от перехода жд путей до улицы Литвинова. Далее согласно плану пешеходная дорожка по улице Земеца продляется от улицы Литвинова до улицы Победы. Запущен дополнительный автобусный маршрут от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова и до Юнгородка.  Решился вопрос и относительно участка тротуара протяженностью около 400 метров между Юнгородком и Костромским переулком. 

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