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«Самарский метрополитен» усиливает подготовку машинистов

27 февраля 2023 17:50
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С марта в электродепо «Кировское» начнется набор группы машинистов, которые будут работать после открытия станции “Театральная”.

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Особое внимание уделяется общественной значимости деятельности и статусу не только педагогических работников, но и специалистов, занимающихся наставничеством в самых разных отраслях. Не исключение и транспортная сфера, где также разработаны соответствующие планы мероприятий.

Так, в МП «Самарский метрополитен», как и во многих предприятиях города, более опытные сотрудники уже давно передают свои знания и опыт новичкам. Например, будущих машинистов обучают с 1987 года. Сейчас это направление работы, ориентированное на передачу опыта, усиливают. Во время занятий разбираются нюансы, связанные с прохождением того или иного участка линии метрополитена. Помимо этого, доводятся до совершенства знания мельчайших подробностей устройства вагонов, техники безопасности и т. п.

В корпоративной системе подготовки специалистов муниципального предприятия в особой чести машинисты-наставники, машинисты-инструкторы. После завершения строительства станции «Театральная», в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в «подземке», планируется сократить интервал движения электропоездов. А значит, и машинистов нужно будет больше, нежели сейчас.

Всех, кто пополняет штат МП «Самарский метрополитен», нацеливают на то, что нет предела совершенству, и над личной профессиональной подготовкой необходимо работать систематически. Руководители подразделений, наставники всегда готовы оказать помощь – советом и делом. При этом, даже имея опыт работы, любой машинист электропоезда может обратиться к наставнику.

Не следует забывать об инерционной составляющей, о том, что вагон весит порядка 33 тонн, а в составе каждого самарского поезда метро таких вагонов 4. Наставники также напоминают о том, что, прежде всего, нужно думать о комфорте пассажиров и безопасности перевозок.

Одним из тех, кто проходил обучение, является машинист электропоезда Виктор Борцов.

«Для меня поначалу было сложно привыкнуть к темноте тоннелей. Первое время от больших перепадов света было некомфортно, но потом быстро справился с волнением, – вспоминает Виктор Борцов. – Все машинисты знают, что в часы пик самое неприятное – встать в тоннеле, потому что у пассажиров может начаться паника. Но в моей практике такого ни разу не было. К тому же современные поезда имеют надежное оснащение. Например, они оборудованы противопожарной системой, а также камерами видеонаблюдения, что делает поездки еще более безопасными. В любой момент можно наблюдать за тем, что происходит в салоне каждого вагона». 

Планируется, что с марта в электродепо «Кировское» МП «Самарский метрополитен» начнется набор группы машинистов, которые будут работать после открытия станции “Театральная”. Заблаговременная подготовка обеспечит безукоризненное выполнение объема работ, а в дальнейшем он станет больше.

 

Фото:   администрация Самары

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