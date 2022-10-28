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Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание

28 октября 2022 10:26
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Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание

В предстоящее воскресенье, 30 октября, «Курумоч» переходит на осенне-зимнее расписание. Об этом сообщила пресс-служба самарского аэропорта. 

С этого дня рейсы из областной столицы будут выполняться по 37 направлениям. По-прежнему, самым востребованным из них останется столичное. В три московских аэропорта будет совершаться до 14 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. А вот вылетов в Санкт-Петербург будет в два раза меньше, по сравнению с Москвой. Однако перевозки будут выполняться ежедневно (до 7 рейсов).

Самарцам будут доступны маршруты и в другие города России, в том числе в Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу и Сургут. Полеты по указанным направлениям будет осуществлять 21 авиакомпания.

Кроме того, в зимнем расписании «Курумоча» останутся ежедневные рейсы в Сочи. Напомним, что с декабря 2022 года добираться на черноморское побережье станет проще — туда запустят дополнительный авиарейс, пишет ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания

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