Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание

95

В предстоящее воскресенье, 30 октября, «Курумоч» переходит на осенне-зимнее расписание. Об этом сообщила пресс-служба самарского аэропорта.

С этого дня рейсы из областной столицы будут выполняться по 37 направлениям. По-прежнему, самым востребованным из них останется столичное. В три московских аэропорта будет совершаться до 14 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. А вот вылетов в Санкт-Петербург будет в два раза меньше, по сравнению с Москвой. Однако перевозки будут выполняться ежедневно (до 7 рейсов).

Самарцам будут доступны маршруты и в другие города России, в том числе в Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу и Сургут. Полеты по указанным направлениям будет осуществлять 21 авиакомпания.

Кроме того, в зимнем расписании «Курумоча» останутся ежедневные рейсы в Сочи. Напомним, что с декабря 2022 года добираться на черноморское побережье станет проще — туда запустят дополнительный авиарейс, пишет ГТРК Самара.