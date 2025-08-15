Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов

197

Самарский аэропорт Курумоч вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщили представители Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Небо над Самарской областью закрыли рано утром в пятницу, 15 августа. Около 4:00 в регионе объявили угрозу атаки БПЛА. Через час Росавиация ввела ограничения на полеты как в Курумоч, так и из него. Как пояснил представитель ведомства Артем Кореняко, за эти несколько часов на запасной аэродром улетел один самолет, пишет 63.ру.