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Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте

21 июля 2022 11:59
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Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте

Городские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшие два года. Об этом в интервью 63.RU сообщил заместитель главы профильного ведомства Юрий Тапилин.

— В последний раз цены индексировали 1 января 2022 года. И это было запланировано. Такие тарифы останутся до 2024 года. Самарцам не стоит беспокоиться о внеплановом росте цен на проезд, — пояснил Юрий Тапилин.

Сейчас в общественном транспорте одна поездка в автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 35 рублей при расчете наличными. При безналичной оплате тариф ниже, 32 рубля.

Безлимитные проездные для школьников стоят 640 рублей, для студентов — 850 рублей в месяц. Но есть варианты с ограничением по количеству поездок. За 20 пересадок нужно заплатить 330 рублей, за 40 — 660 рублей. Ежемесячный безлимитный проездной для всех остальных категорий граждан стоит 1985 рублей.

Единственный тип пластиковых карт, которых не коснулась индексация, — пенсионный. За 90 поездок эта категория граждан всё так же платит 270 рублей в месяц.

Теги: Городской транспорт

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