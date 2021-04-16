Самарские трамваи будут тщательней мыть

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Очистка трамваев стала еще более качественной: в городском депо «ТТУ» запустили новую энергосберегающую автоматизированную мойку

Основная мойка проходит дважды в сутки, по такому же графику ведется дезинфекция.

Сначала для электротранспорта предусмотрены наружные водные процедуры в автоматической мойке. Сразу же мойщики вручную завершают наведение лоска, особенно в передней части транспорта. Далее сотрудники берутся за дело внутри салона. Параллельно с влажной уборкой идет санобработка, которая не прекращается ни на день уже второй год.

Днем в межпиковое время при заходе в депо кондукторы дополнительно протирают контактные поверхности и обрабатывают их хлорсодержащими растворами.

На полную обработку только одного состава уходит 1,5-2 часа.

Отметим, что во всех профильных предприятиях санитарное содержание общественного транспорта находится в зоне повышенного контроля. Обеззараживание транспорта будет продолжаться до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности в связи с пандемией, сообщает горадминистрация.