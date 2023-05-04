Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора

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Самарцы приняли участие в работе научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ», которая состоялась на прошлой неделе в Казани.

Мероприятие было приурочено к старту дорожного сезона и посвящено вопросам развития опорной сети дорог, работе обновленной системы управления качеством в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также контролю за расходованием средств.



«Главная цель нашего нацпроекта – приведение в нормативное состояние российских дорог. В настоящее время он охватывает 84 субъекта Российской Федерации и 105 агломераций. Региональными дорожными ведомствами и Федеральным дорожным агентством проделана огромная работа по подготовке региональных проектов дорожной деятельности субъектов РФ. Все вопросы решались комплексно: были скорректированы механизмы управления, а также выстроена концепция развития дорог на единых принципах и подходах» - рассказал Роман Новиков, глава Росавтодора.

Напомним, в этом году благодаря своевременно заключенным контрактам и благоприятным погодным условиям, дорожные работы по нацпроекту на территории Самарской области начались уже в марте. В планах ввод 85 объектов общей протяженностью более 233 км.



В опорную сеть Самарской области включено почти 1577 км автомобильных дорог, из них: 647 км – региональные, 930 км – федеральные. Сейчас в нормативном состоянии находится порядка 426 км - 65,86% региональных дорог опорной сети. В период с 2023 по 2027 год запланированы работы на более чем 1177 км.

В этом году в рамках реализации дорожного нацпроекта предусмотрены работы на 4-х автомобильных дорогах протяженностью более 35 км, входящих в опорную сеть.

В апреле текущего года в Волжском районе в эксплуатацию ввели участок трассы Самара - Бугуруслан протяженностью 4,78 км и 5 мостов в составе дороги. Это опорное направление в Оренбургскую область.

Завершится реконструкция участка автодороги «Кинель-Богатое-Борское» протяженностью 5,89 км. Обводная дорога г.о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района.

В Кошкинском районе отремонтируют обходную дорогу села Кошки на участке с 3-го по 9-й км (6,19 км). Региональная дорога Обходная с. Кошки обеспечивает транзитные грузопотоки в направлении Татарстана.

Также отремонтируют 18,42 км автодороги Самара – Оренбург, от улицы Барнаульской (в Самаре) до пересечения с федеральной трассой Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

«Дорожная программа Самарской области составлена на очередную пятилетку, в соответствии с методиками, разработанными Федеральным дорожным агентством, совместно с министерством транспорта Российской Федерации. В первую очередь, рассматривались дороги, связывающие с соседними областями, крупными городами и муниципальными образованиями внутри региона, учитывалась их социальная значимость и востребованность. Опорная сеть сформирована так, чтобы вписываться в дорожный каркас Российской Федерации» - пояснил Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В этом году предстоит решить не менее масштабные задачи.