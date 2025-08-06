Самарская область получит 23 новых автобуса

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В ближайшее время на дороги Самарской области выйдут 23 новых автобуса. Об этом сообщили представители Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«ГТЛК передала для регионального перевозчика ООО „Ирбис“ 23 автобуса среднего класса ПАЗ Vector NEXT 320415-04. Транспорт будет работать на маршрутах в Самарской области», — заявили в компании.

ПАЗ «Вектор» — это высокопольный автобус, который выпускает объединение «Павловский автобус». Его начали выпускать с 2006 года с целью заменить классические «пазики», но вместо замены предприятие выпускает сразу обе модели. Vector Next — модификация, которую производят с 2016 года. Относится к «восьмому поколению». Длина этих автобусов — 8,8 метра, а базы — 4,7 метра. Конфигурация «Доступная среда» считается городской, имеет низкий пол в задней секции. Есть возможность перевозить инвалидов-колясочников. Автобус оснащен двустворчатой задней дверью.

Известно, что автобусы смогут вместить до 71 пассажира. Более того, региону достанутся новые машины 2025 года выпуска. Транспорт поставят в Самарскую область на условиях лизинга в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Её курирует Минпромторг России, пишет 63.ру.